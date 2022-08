Italie : Une bombe de l’époque de la Seconde Guerre mondiale retrouvée dans le Pô

Une bombe de 450 kg, datant de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, a été découverte dans le fleuve Pô en Italie, dont le niveau d’eau a baissé à cause de la sécheresse qui a affecté la péninsule italienne cet été.

En raison du manque d’eau, le niveau de plusieurs fleuves de l’Italie a baissé de manière considérable, mettant à découvert différents objets insolites, dont cet engin explosif remontant à la Seconde Guerre mondiale, retrouvé le 25 juillet dernier.

D’après certaines sources, la bombe a été repérée par des pêcheurs sur la rive du Pô asséché. Les démineurs des forces armées italiennes ont neutralisé cette bombe dimanche dernier.

Pour la faire exploser, il a fallu évacuer plus de 3.000 riverains et le trafic aérien et ferroviaire dans la région a été provisoirement suspendu pour minimiser les risques. Cette opération s’est avérée particulièrement suite à l’estimation par les ingénieurs démineurs du poids de la charge explosive à plus de 240 kg.

Les forces de l’ordre ont accompagné les démineurs sur une carrière située à une distance de 45 kilomètres du lieu de la découverte afin de procéder à l’explosion de la bombe.

Le Pô qui est le plus long fleuve d’Italie est actuellement confronté à sa pire sécheresse depuis 70 ans et aux canicules exceptionnelles qui ont affecté le continent européen en ce début de l’été.