Sud-Soudan : Le PAM reçoit 9 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé ce mercredi 17 août, avoir reçu deux dons estimés à neuf millions de dollars destinés à la lutte contre l’insécurité alimentaire au Soudan du Sud.

«Ce financement soutiendra les programmes d’urgence du PAM en mettant spécialement l’accent sur les individus ou groupes vulnérables dans les zones touchées par la crise, ainsi que les réfugiés et les populations déplacées», indique l’organisation dans un communiqué.

Le Programme alimentaire mondial a fait savoir que les deux dons serviraient «plus de 7,74 millions de personnes en grave insécurité alimentaire, y compris environ 1,3 million d’enfants et 683.000 femmes enceintes ou allaitantes qui devraient connaître la malnutrition cette année». D’après le PAM, cette aide permettra de soutenir jusqu’à 300.000 personnes en 2022.

A noter que le premier don, d’une valeur de trois millions de dollars, devra être utilisé pour acheter 1.500 tonnes de riz au profit de 41.500 personnes confrontées à une grave insécurité alimentaire. Le second don de six millions de dollars, aidera l’organisation à acheter des céréales, de l’huile et des légumineuses pour les distribuer à environ 234.000 personnes plus tard cette année.