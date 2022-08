Prochain cycle de négociations commerciales entre l’UE et l’AFOA en septembre à Madagascar

Le neuvième cycle de négociations commerciales entre l’Union Européenne (UE) et l’Afrique orientale et australe (AFOA) se tiendra en septembre prochain à Madagascar, a annoncé mardi la directrice malgache du commerce extérieur, Sadiah Razafimandimby.

Une dizaine de thèmes sont retenus pour les débats de ce 9ème cycle de négociations commerciales de l’Accord de partenariat économique (APE) intermédiaire entre l’UE et cinq pays de l’AFOA. Parmi ces thèmes, «trois seront abordés à Madagascar à partir du 18 au 23 septembre prochain», a précisé Mme Razafimandimby.

Les pays de l’AFOA devraient également échanger à cette occasion, avec l’UE sur le paquet d’investissement dénommé «global gateway», a ajouté Sadiah Razafimandimby au nom du ministère malgache de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation.

L’APE Intermédiaire a été conclu entre l’UE et Madagascar, les Comores, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe. Cet accord permet à Madagascar d’exporter vers le marché communautaire de l’UE, entre autres, de la vanille, du nickel, du textile et des produits de la pêche.

«La balance commerciale de Madagascar est excédentaire grâce aux exportations vers l’Europe», a souligné mardi la Directrice malgache du commerce extérieur.