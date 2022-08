Le dernier bilan des inondations au Soudan s’élève à 89 morts

Le dernier bilan des pluies torrentielles suivies d’inondations au Soudan s’établit désormais à 89 morts et 36 blessés, selon les chiffres actualisés communiqués mardi par les autorités locales.

Sur le plan matériel, les dégâts sont tout aussi considérables: «19.864 maisons détruites, 30.166 habitations partiellement effondrées, ainsi que des dommages qui ont touché 61 installations et 69 magasins et entrepôts».

Dimanche, l’état d’alerte et d’urgence a été décrété dans six Etats du pays, à savoir: les Etats du Nil, de la Gezira, du Nil Blanc, du Kordofan de l’Ouest, du Darfour du Sud et du Kassala.

Le gouvernement soudanais a souligné la nécessité de «déployer des efforts à la fois officiels et populaires pour susciter un soutien humanitaire interne et externe auprès des organismes gouvernementaux et civils», afin d’apporter une assistance aux quelques 136.000 personnes sinistrées touchées par ces fortes pluies et ces inondations.