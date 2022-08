Mozambique : Ouverture ce lundi de la plus grande foire commerciale de Maputo

Le chef de l’Etat mozambicain Filipe Nyusi Filipe Nyusi, a inauguré ce lundi 29 août, la 57ème Foire internationale de Maputo (FACIM).

Avec 2.000 exposants dont 350 exposants étrangers issus de 22 pays étrangers, c’est la plus grande foire de l’industrie, du commerce et des services du pays. La manifestation qui durera deux semaines, est une vitrine pour les entreprises du Mozambique et offre aux hommes d’affaires de belles opportunités de partenariat et de transaction commerciales.

Le président Nyusi a invité «les producteurs du pays à exploiter pleinement leurs atouts respectifs, notamment dans un contexte d’amélioration de l’économie nationale après le recul causé par la pandémie de Covid-19».

Pour lui, il est urgent «d’accroître les exportations du pays, et de diversifier les investissements dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des services logistiques, des énergies renouvelables et du tourisme».

Filip Nyusia également souligné que les secteurs des transports, de la logistique et des communications ont contribué à la croissance du pays à hauteur de 9,6%, et le secteur manufacturier à hauteur de 8,4%.