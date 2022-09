Une quinzaine de morts et des portés disparus après de fortes pluies en Ouganda

L’Ouganda déplore au moins une quinzaine de morts dans des glissements de terrains provoqués par de fortes pluies survenues mercredi à Kasese, localité située au pied des montagnes du Rwenzori, au sud-ouest du pays.

Les secours ont retrouvé «15 corps à ce stade, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Les équipes d’intervention sont toujours sur le terrain et la mission de sauvetage se poursuit», a déclaré hier en conférence de presse, Irene Nakasiita, porte-parole de la Croix-Rouge locale.

Le triste bilan donné par la Croix Rouge fait également état de six personnes blessées évacuées à l’hôpital et d’autres portées disparu donc le nombre est inconnu pour le moment. La région ouest de l’Ouganda est confrontée à de fortes pluies qui ont provoqué ces derniers jours des glissements de terrain qui ont occasionné d’importantes pertes en vie humaines et matérielles. Le 3 septembre dernier, des coulées de boue ont ainsi fait quatre morts dans le district de Bundibugyo, voisin de celui de Kasese.