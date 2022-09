La FAO lance ce mardi au Togo, un projet de résilience climatique

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) procédera ce mardi 20 septembre à Lomé, la capitale du Togo, au lancement du projet de renforcement de la résilience aux changements climatiques des communautés côtières (R4C-Togo).

Ce programme qui a été conçu il y a trois ans, a reçu l’appui financier du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), un financement estimé à 8,9 millions de dollars.

Le projet vise explicitement «une approche intégrée axée sur l’adaptation aux meilleures pratiques et aux technologies innovantes dans les écosystèmes vulnérables».

Pour Djiwa Oyétoundé, Chargé de programme à la FAO-Togo, «le R4C-Togo va essayer de travailler avec les communes pour les aider à intégrer les questions de changement climatique dans leur planification, et dans leur budgétisation».

Il s’agira aussi non seulement de favoriser l’agriculture, la foresterie et la pêche en les rendant plus productives et plus durables, au profit des populations côtières, mais aussi de contribuer à l’amélioration et à l’accroissement des moyens de subsistance des communautés de la zone du littoral togolais.