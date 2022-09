Côte d’Ivoire: Tenue au Grand-Bassam d’un atelier de mise en cohérence des agrégats macroéconomiques

La 14ème édition de l’atelier de mise en cohérence des agrégats macroéconomiques se tient à Grand-Bassam, dans la banlieue d’Abidjan, sous la présidence du ministre ivoirien, de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly.

Cette importante rencontre organisée par la Direction Générale de l’Economie (DGE) réunit des cadres de l’Administration publique, parapublique ainsi qu’un délégation de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en charge des estimations et des prévisions macroéconomiques et des questions sectorielles spécifiques.

Lors de cet atelier qui s’achève demain 23 septembre, les participants seront invités à passer en revue et mettre à jour les hypothèses initialement retenues au mois de mars 2022, à la lumière des réalisations à fin juin 2022 et en tenant compte de l’actualité économique récente marquée par la persistance des effets de la Covid-19, ainsi que par la guerre en Ukraine et son impact sur les coûts des approvisionnements.

Les travaux porteront également, en plus d’une revue des réformes sectorielles depuis la fin du dernier Programme Economique et Financier (PEF), sur la mise à jour de l’Analyse de viabilité de la Dette (AVD) et sur l’analyse des risques macroéconomiques et budgétaires.

A noter que pour les prochaines années, les perspectives macroéconomiques de la Côte d’Ivoire demeurent robustes, avec un taux de croissance moyen de plus de 7% sur la période 2022-2025.

Le déficit budgétaire sera progressivement réduit pour atteindre la cible de 3% de l’UEMOA en 2025. La pression fiscale devrait s’améliorer et le risque de surendettement de la Côte d’Ivoire restera modéré.