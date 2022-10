Neuf pays africains prennent en commun, des mesures pour enrayer l’épidémie d’Ebola

Les Ministres de la santé et les représentants des gouvernements de neuf pays africains ont pris, mercredi à Kampala, la capitale ougandaise, des mesures conjointes en vue de freiner la propagation éventuelle de l’épidémie actuelle de la maladie Ebola en Ouganda et au-delà de ses frontières.

Ces personnalités ont eu une réunion ministérielle d’urgence de haut niveau sur la collaboration transfrontalière pour la préparation et la riposte aux épidémies d’Ebola, organisée conjointement par le gouvernement ougandais, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l’OMS.

D’après un communiqué publié à l’issue de ces concertations, la démarches consiste à poursuivre la surveillance de la maladie, la recherche et le suivi des contacts, la notification rapide des alertes, le partage d’informations et la formation conjointe des intervenants d’urgence, ainsi que la réalisation d’exercices de simulation pour améliorer la préparation et la riposte.

La réunion a mis un accent particulier sur la collaboration pour mieux lutter contre la maladie. «Le partage d’expérience et le renforcement de la collaboration entre nos pays nous permettront de répondre rapidement et efficacement aux urgences sanitaires qui touchent nos pays», a déclaré Jane Ruth Aceng Acero, ministre ougandais de la Santé.

Pour sa part, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a indiqué que «l’une des leçons essentielles que l’Afrique a tirées des précédentes épidémies d’Ebola est qu’en s’unissant, nous gardons une longueur d’avance sur le virus. En partageant les informations et les ressources, les pays peuvent progresser d’un mode défensif face aux épidémies à la mise en place d’un rempart qui arrêterait la propagation des infections».

«Les mesures conjointes convenues aujourd’hui placent l’Ouganda et la région sur la voie qui permettra de briser l’emprise d’Ebola», a-t-elle insisté.

Les pays qui ont été représentés à la réunion sont le Burundi, le Kenya, le Libéria, l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et la Tanzanie.

Le dernier bilan d’Ebola en Ouganda fait état de 54 cas confirmés et 20 autres probables, avec 39 décès, et 14 personnes rétablies, au 12 octobre.