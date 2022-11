La RDC souhaite décrocher une meilleure place dans le prochain classement du ‘Doing business’

Classée 183ème sur 190 économies dans le dernier classement en date du «Ease of Doing Business» de la Banque mondiale, la RDC a pour ambitions majeures de progresser dans la publication du prochain classement de cet index mondial.

Joseph Mutombo, un des responsables de la Chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise à Kinshasa, a étalé les ambitions de la RDC pour le prochain classement du Doing Business lors de la clôture d’une formation nationale de sensibilisation à la réforme du «Doing Business».

Il ressort de cette ambition que la RDC «souhaite gagner au minimum de six places de plus dans le classement Doing business 2022 », la raison pour laquelle, a-t-il dit, «nous avons sensibilisé les opérateurs économiques à la réforme Doing business qui est l’indice de la facilité de faire des affaires ».

«Les économies du monde qui obtiennent de bons scores dans le ‘Doing business’ ont tendance à bénéficier du niveau d’activités entrepreneuriales plus élevé et du niveau de corruption plus faible», a détaillé ce spécialiste du monde des affaires et du commerce.

Redresser et améliorer la place de cet Etat d’Afrique centrale dans le classement mondial précité fait partie des chantiers ouverts par le pouvoir congolais sous Tshisekedi Tshilombo pour l’amélioration du climat des affaires depuis 2018.

Doing Business est un classement annuel de la Banque mondiale qui livre une photographie structurante de la qualité de la régulation des affaires dans 190 économies de la planète.