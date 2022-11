Mondial Qatar 2022: L’équipementier ‘One All Sports’ a dévoilé le maillot de l’équipe du Cameroun

Les Camerounais connaissent désormais la couleur des maillots des Lions indomptables durant la Coupe du monde du Qatar 2022, qui ont été présentés par «One All Sport», le nouvel équipementier de l’équipe nationale de football camerounaise, lors d’une cérémonie officielle à Douala, tenue en présence du président de la fédération camerounaise de Football, Samuel Eto’o.

«Tant qu’ il n y’a pas d’informations contraires venant de la fédération camerounaise de football, le cap est maintenu et si le président de cet exécutif lui-même se déplace pour être le premier à avoir ce beau maillot , vous comprenez bien que nous jouerons bien la Coupe du monde avec cet équipementier qui accompagnera non seulement la Fédération, les équipes nationales, mais le football camerounais en général», a laisser entendre Samuel Etoo fils.

«One all sports» s’est appuyé sur les couleurs traditionnelles de la sélection camerounaise pour confectionner ces 3 tuniques: une tunique domicile verte, une extérieure blanche et une third rouge.

Côté design, les trois tuniques sont basées sur un motif unique représentant une armure sur le torse, sur laquelle est apposé le logo de la Fédération camerounaise (FECAFOOT) à gauche, le logo de l’équipementier au centre, et une tête de lion à droite. Un design à la fois traditionnel et novateur pour aborder le Mondial face à la Suisse, à la Serbie et au Brésil dans le groupe G.

Vendu à 45.000 Fcfa sur le e-shop de «One All Sports», le maillot du Cameroun est également disponible à la vente dans les points agréés à 39.900 Fcfa dans une version réplique et à 16.000 Fcfa dans une version fan.

Même si la marque «One all sports» a été officiellement présentée à Douala, la marque «Coq sportif» reste officiellement l’équipementier des Lions indomptables du Cameroun, en attendant la suite juridique du feuilleton qui l’oppose à la FECAFOOT devant les tribunaux de Nanterre en France.