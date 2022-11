Au moins 30 Chefs d’Etat et de Gouvernement attendus au 18è Sommet de la Francophonie en Tunisie

La grande famille francophone mondiale tiendra son 18ème sommet du 19 au 20 novembre à Djerba en Tunisie pour débattre des défis à relever et de diverses questions concernant cette communauté.

Au moins 31 chefs d’Etat et de Gouvernement des 88 pays et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cinq Secrétaires d’Etat adjoints, des ministres des Affaires étrangères, des ministres chargés de la Francophonie et des Ambassadeurs en plus de sept Secrétaires généraux d’organisations régionales et internationales, sont attendus à ce rendez-vous qui se tient sur l’île de Djerba à l’Est de la Tunisie, selon les organisateurs.

«L’employabilité des jeunes et des femmes, la digitalisation et le renforcement de la coopération, l’intégration économique au sein de l’espace francophone» seront les sujets phares de cette 18è grand-messe de la Francophonie.

Au total, 89 délégations d’Etats membres et d’organisations internationales et régionales partenaires ont déjà confirmé leur présence aux travaux du 18è Sommet de l’OIF.

Présente sur les cinq continents, l’OIF regroupe 1,2 milliards d’âmes autour de la pratique de la langue française, la 5è langue la plus parlée au monde.