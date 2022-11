700 élites africaines seront célébrées les 29 et 30 mars 2023 à Abuja

Ambassador Investis, une entité spécialisée en stratégie et lobbying, va honorer en partenariat avec les Patronats et Chambres de commerce et d’industrie d’Afrique, une palette de personnalités africaines dans la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, dans le cadre de l’évènement «Africa Stars-Elites-2023».

Cet évènement de gala et de réflexion, consistera en la tenue d’une Conférence et d’une cérémonie de remise des prix (au total 54 prix) dans diverses catégories pour honorer le mérite de près de 700 talents du continent berceau de l’Humanité.

Six anciens chefs d’Etats africains connus pour leur attachement aux valeurs démocratiques seront les invités d’honneur de cette rencontre qui a pour thème central :«Emergence de l’Afrique: Quel apport de l’élite africaine»?. Il s’agit d’Olusegun Obasanjo, Laurent Gbagbo, Thabo Mbeki, Goodluck Jonathan, Mahamadou Issoufou et Uhuru Kenyatta.

Pour passer de ‘l’Afrique des sommets’ à l’Afrique qui met en œuvre des solutions pratiques, «Africa Stars-Elites» 2023 verra la création de l’Association des célébrités et élites africaines, de sa Fondation éponyme et de son Fonds d’Investissement.

Les différents panels de l’«Africa Stars-Elites», édition 2023 seront animés par Arthur Ezé, Ngozi Okonjo-Iweala, Pierre Goudiaby Atepa, Didier Drogba, Oby Ezekwesili, Bola Shagaya, Donald Kaberuka, Moulay Hafid Elalamy, Tidjane Thiam. Ou encore Femi Otedola, Akon, Thierry Tanoh, Youssou Ndour, Erika Velio et Thione Niang, des figures de proue du continent dans plusieurs domaines.