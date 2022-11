Un boulevard à Niamey baptisé au nom du Président nigérian Muhammadu Buhari

Le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari a pris part, jeudi 24 novembre, aux côtés de son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, à l’inauguration d’un boulevard qui porte son nom à Niamey, la capitale nigérienne.

Après le dévoilement de la plaque, Buhari et Bazoum ont procédé à la reconnaissance du boulevard, long d’environ 4 km et qui relie le rond-point CEG 25 au rond-point sapeurs-pompiers de Niamey.

Le chef d’Etat nigérian a reçu officiellement le décret de baptême du boulevard des mains du Maire de la ville de Niamey, Oumarou Dogari au cours de a cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée en présence du Président de l’Assemblée Nationale du Niger, du Haut Représentant du Président de la République, des Présidents des Institutions de la République, des députés nationaux, des membres du gouvernement du Niger et du Nigéria, des membres du corps diplomatique et de plusieurs autres personnalités.

Par ailleurs le président Buhari doit rendre part ce vendredi à Niamey à deux sommets successifs, en l’occurrence le Sommet de l’Union africaine sur l’industrialisation et la diversification économique organisé sous le thème «Industrialiser l’Afrique : Renouveler les engagements en faveur d’une industrialisation et d’une diversification économique inclusives et durables», et la session extraordinaire sur la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). Les travaux de ces deux rencontres ont débuté le 20 novembre dernier à Niamey.

La veille, le dirigeant nigérian a également participé à la cérémonie de vernissage du livre, intitulé «Muhammadu Buhari : Les défis du leadership au Nigeria» écrit par John Paden, professeur d’études internationales à l’Université américaine George Mason de la Virginie du Nord.