Une sécheresse «sans précédent» menace la Corne de l’Afrique

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a émis mardi de nouvelles inquiétudes par rapport à la situation climatique dans la corne de l’Afrique où la sécheresse prend des proportions «sans précédent».

«Les communautés de la Corne de l’Afrique sont confrontées à une probable cinquième saison des pluies consécutive insuffisante, les pluies d’octobre à décembre 2022 ayant mal commencé et les prévisions indiquant qu’elles risquent d’être moins abondantes, et pourraient être confrontées à une sixième saison insuffisante entre mars et mai 2023», écrit l’OCHA dans sa dernière mise à jour sur la situation de la sécheresse dans cette partie du continent noir.

L’aggravation de la situation climatique dans cette région d’Afrique subsaharienne, est de nature à accentuer davantage l’insécurité alimentaire et sanitaire parmi de nombreuses communautés de la région.

D’après l’OCHA, «au moins 36,4 millions de personnes seront touchées par la sécheresse la plus prolongée et la plus grave de l’histoire récente au cours des derniers mois de 2022», dont 24,1 millions en Éthiopie, 7,8 millions en Somalie et 4,5 millions au Kenya.