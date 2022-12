Le Pape François s’apprête à effectuer début 2023, un nouveau périple en Afrique

Le Vatican a confirmé jeudi un déplacement du Pape François dans le continent africain à partir du 31 janvier jusqu’au 5 février 2023, après l’ajournement du périple papal pour des raisons de santé.

La République démocratique du Congo (RDC) sera la première étape de cette tournée. Le souverain pontife y séjournera du 31 janvier au 3 févier 2023, avant de rallier le Soudan du Sud pour un séjour de 72 heures.

A Kinshasa, l’agenda du Pape François prévoit un entretien avec le président Félix Tshisékédi ainsi qu’une rencontre avec la société civile et le corps diplomatique au palais de la Nation où il prononcera un discours.

Il célébrera également une messe à l’aéroport Ndolo le 1er février, avant de rencontrer des victimes des violences dans l’Est de la RDC et des représentants de certaines œuvres caritatives. Enfin, une rencontre entre le Pape et les jeunes et les catéchistes est prévue au stade des Martyrs le 2 février.

A Juba, le Pape François aura des échanges avec le président sud-soudanais, Salva Kiir et ses vice-présidents, puis s’exprimera en public devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

Ce voyage était prévu pour le mois de juillet dernier, mais avait été reporté sine die, le Vatican ayant évoqué des douleurs au genou du Pape, bientôt âgé de aura 86 ans. D’autres indiscrétions avaient évoqué la situation sécuritaire dans ces pays pour justifier le changement de programme du Vatican.