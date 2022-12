Sport-Football : Le Maroc passe en quarts de finale de la Coupe du monde Fifa 2022

Le Maroc va disputer son tout premier quart de finale d’une coupe du monde FIFA, en battant ce mardi, l’Espagne en huitième de finale au Qatar.

Dernier représentant de l’Afrique en course dans ce Mondial, les Lions de l’Atlas ont tenu tête à une équipe espagnole très joueuse. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux équipes qui se sont neutralisées (0-0) durant le temps réglementaire et les prolongations.

Le Maroc a pu compter sur son excellent portier Yassine Bounou. Auteur d’un grand match, le sociétaire du Séville FC en Espagne a arrêté deux tirs aux but, celui de Carlos Soler et Sergio Busquets, tandis que celui de Pablo Sarabia a heurté le poteau.

Un score suffisant pour offrir aux Lions de l’Atlas les premiers quarts de finale de leur histoire en Coupe du monde de football, et permettre à l’Afrique de continuer à rêver dans cette compétition.

Pour son prochain match, le Maroc affrontera le Portugal d’un certain Cristiano Ronaldo qui a dominé la Suisse en huitièmes de finale sur le large score de 6 buts contre un.