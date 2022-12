28e Fespaco en 2023: Quinze milliards de Fcfa à la disposition de l’écosystème cinématographique du Faso   

L’Etat burkinabé vient d’octroyer un appui financier de 1,5 milliard FCFA, pour la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de l’audiovisuel de Ouagadougou (FESPACO).

Sur plus de 140 projets tous genres confondus (long et court métrage-fiction, documentaires long et court métrage, les séries télévisuelles, etc.), 47 vont bénéficier de cette enveloppe que l’Etat a accordé à titre de subvention.

L’objectif visé par Ouagadougou, à travers ce soutien financier, est de contribuer à une croissance numérique et qualificative de la production cinématographique et audiovisuelle nationale en vue de sa bonne représentativité au FESPACO.

«Je me suis réjoui de la conduite à bon terme du processus de subvention des projets soumis au financement de l’Etat, suite au fonds octroyé, à hauteur d’un milliard cinq cents millions de francs CFA», a déclaré le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo.

S’exprimant ce jeudi 8 décembre, à l’approche de la tenue de la 28e édition du Fespaco, le ministre Ouedraogo, a fait remarquer que, dans un contexte de crise sécuritaire difficile, cette subvention de l’Etat est l’expression d’une volonté affichée du gouvernement de voir le cinéma burkinabé briller à nouveau.

La 28e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25 février au 4 mars 2023 avec à l’affiche 1.142 films inscrits, dont 84 productions burkinabè.