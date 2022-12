La 6ème édition du ‘Financing trade in Africa’ programmée en mai 2023 en Tunisie

La 6ème édition de la Conférence internationale «Financing investment and trade in Africa» (FITA-2023), se tiendra, les 3 et 4 mai prochain à Tunis, la capitale tunisienne, avec la participation de pas moins de 750 CEO africains et internationaux, issus de plus de 50 pays, a annoncé lundi, le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), organisateur de l’événement.

La FITA se veut un des rendez-vous des plus importants en Afrique et un espace d’échanges pour développer des affaires, chercher des financements et construire des partenariats solides, où le TABC table sur l’organisation de 3.000 rencontres Business to Business (B-to-B) et Business to Government (B-to-G).

L’événement mettra notamment sur la table des discussions, des sujets comme la crise énergétique mondiale et les outils susceptibles de faire de l’Afrique une alternative viable en matière de sécurité alimentaire.

Au menu des échanges et des débats de la FITA-2023 figurent également «la transformation numérique en Afrique», «l’avancement de la route transsaharienne comme levier de développement économique», «le développement du commerce interafricain et le rôle de la Zlecaf», ainsi que «le rôle du Private Equity et des Fonds d’investissement dans le financement des projets structurants en Afrique».