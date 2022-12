Mondial 2022 : Plusieurs dirigeants d’Afrique continuent d’être dithyrambiques à l’égard des Lions du Maroc

A évènement historique, réactions historiques. Depuis le 10 décembre dernier et la prouesse des Lions de l’Atlas du Maroc à la Coupe du monde de football, Qatar-2022, en atteignant le stade des demi-finales, plusieurs voix présidentielles d’Afrique continuent de s’élever pour les encourager et les combler d’éloges, mis à part les dirigeants d’Alger qui font tout pour étouffer cet exploit historique.

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari a félicité ce lundi 12 décembre «SM le Roi Mohammed VI et l’équipe marocaine, les Lions de l’Atlas, pour être entrés dans l’histoire en devenant la quatrième équipe d’un pays africain à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde, et la première à gagner une place en demi-finale».

«Le Maroc a fait la fierté de tout le continent avec son courage et sa dextérité, donnant l’espoir qu’une équipe africaine peut effectivement gagner, et devrait gagner le championnat mondial en cours au Qatar», a assuré le Président de la 1ère puissance économique d’Afrique.

«Maroc, quelle immense joie et fierté offertes à l’Afrique. A Sa Majesté Mohammed VI, au peuple marocain & aux Lions de l’Atlas, nos félicitations les plus chaleureuses pour ce grandiose exploit africain unique en son genre. En avant, la Coupe du monde est à portée», a chaleureusement salué spontanément, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.

De son côté, le Président en exercice de l’Union Africaine (UA), le Chef d’Etat sénégalais, Macky Sall a également apprécié l’envergure mondiale de l’exploit du onze marocain: «Historique! Et fantastique! Les Lions de l’Atlas sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du monde! Bravo le Maroc».

Le président tchadien, Mahamat Deby Itno a été plus expansif sur le même sujet, en déclarant sur Twitter : «Historique et extraordinaire ! La qualification des Lions de l’Atlas pour la demi-finale du Mondial 2022 est celle de toute l’Afrique. J’adresse un soutien total aux représentants de l’Afrique pour la grande finale. L’Afrique championne du monde, oui c’est possible, Inch’Allah».

Son pair djiboutien, Ismail Omar Guelleh a lui aussi exprimé sa joie suite à l’exploit du Maroc qui est également ce de l’Afrique et du monde arabe. «Félicitations au Maroc pour sa qualification en demi-finale de la Coupe du Monde. C’est un accomplissement incroyable pour l’équipe marocaine et une source d’inspiration pour tous les pays arabes et africains».

Le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a aussi «félicité l’équipe de football du Maroc pour son exploit en se qualifiant pour la demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022».

D’autres dirigeants en Afrique et dans le monde ont choisi de passer directement un coup de fil au Roi Mohammed VI pour lui témoigner leur solidarité avec le peuple frère du Maroc.

Laconiques mais non moins expressifs, les stars planétaires Shakira et Elon Musk ont également réagi sur Twitter, en se réjouissant de l’exploit historique des sujets du Royaume chérifien.

«Une histoire continentale; quel exploit!», a encouragé de son côté la CAF, faîtière du football africain. Les Lions de l’Atlas disputeront un mach contre la France comptant pour les demi-finales du Mondial ce mercredi 14 décembre, à partir de 19H TU.