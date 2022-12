Des dirigeants et stars d’Afrique félicitent l’Argentine pour son 3è sacre dans un Mondial 

Des chefs d’Etats du continent africain ont salué l’Argentine pour sa troisième victoire dans une phase finale de la Coupe du monde de football.

Le Roi Mohammed VI du Maroc a en effet adressé ce dimanche, un message de félicitations au président de la République d’Argentine, Alberto Fernandez, et au peuple argentin à l’occasion de la victoire de la sélection nationale argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 dans un match disputé à Doha, la capitale du Qatar, pays hôte du mondial.

Le souverain marocain a salué, à cette occasion, «l’ensemble des composantes de l’équipe nationale d’Argentine qui ont fait montre, tout au long de cette prestigieuse manifestation sportive, d’un esprit sportif, d’une compétitivité très élevée et de hautes performances techniques, qui lui ont valu d’être sacrée, pour la troisième fois de son histoire».

Pour sa part, le président kenyan William Ruto a également félicité l’équipe argentine de Lionel Messi pour cette belle victoire.

D’autres légendes du football africain et mondial, notamment le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, la légende brésilienne Pelé, le joueur Neymar, etc. ont également salué la victoire de l’Argentine ce 18 décembre après les tirs au but contre la sélection française.

L’Argentine avait déjà été sacrée Championne du monde en 1978 et en 1986 au Mexique.