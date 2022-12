Maroc-Santé : L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI obtient la certification ISO 9001 V 2015

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura (banlieue de Casablanca), a obtenu la certification ISO 9001 V 2015 suite à un audit, a annoncé l’HUIM6 dans un communiqué.

Cet établissement est engagé activement, depuis son démarrage, dans une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ajoute le document, précisant que «son approche est centrée sur les ‘Patients’ et s’articule essentiellement autour du respect de leurs droits et de la prise en compte de leurs besoins en matière de santé».

En obtenant cette certification, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI «démontre son engagement dans la construction d’une culture responsable et de développement de performances élevées dans la prise en charge des patients admis pour les consultations/explorations, les urgences et les services d’hospitalisation», indique le communiqué.

Cette certification est en effet une assurance supplémentaire que l’Hôpital œuvre pour appliquer un système de management de grande qualité au niveau de son organisation.

Déjà labellisé HQE, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI est engagé dans de nombreux processus de certification, et son objectif ultime est d’améliorer continuellement la qualité des soins et d’assurer une prise en charge optimale des patients, suivant les standards internationaux et dans le respect de l’environnement, conclut la même source.