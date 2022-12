Sénégal : Le président Sall valide un programme d’investissements prioritaires de 500 milliards de FCFA en faveur de Tambacounda

Le président sénégalais a approuvé, mercredi, un programme d’investissements prioritaires (PIP) triennal (2023-2025) pour la région de Tambacounda (Est), estimé à 500 milliards de francs CFA (environ 810 millions de dollars), lors d’un Conseil des ministres délocalisé dans la capitale de la région, qui porte le même nom.

«Le Président de la République a validé le Programme d’investissements prioritaires (PIP) régional – ajusté- estimé à 500 milliards de FCFA sur la période 2023-2025, tenant compte de toutes les préoccupations exprimées par les populations des départements», indique le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Ce PIP est articulé autour de 16 orientations et décisions retenues par le Chef de l’Etat. Il s’agit, entre autres, du renforcement de la sécurité et du désenclavement de la région, de l’’accélération de la relance des chemins de fer avec l’édification d’un port sec et/ou d’une gare des gros porteurs à Tambacounda, de la réalisation de l’Université du Sénégal oriental, et de la construction des hôpitaux de Tambacounda et de Bakel.

La reconstruction et modernisation de l’aéroport de Tambacounda, des aéroports de Simenti et Bakel (concernant la réhabilitation de leurs pistes), le développement de l’Elevage et des activités agropastorales, l’intensification de l’industrialisation de la région, ainsi que la préservation des ressources forestières et des écosystèmes figurent également parmi ces orientations.

Macky Sall a souligné «l’impératif de consolider la dynamique de dialogue entre l’Etat et les acteurs territoriaux, pour faire de Tambacounda et sa région, une référence en matière de territorialisation des politiques publiques», d’après le communiqué.

Il a également rappelé au gouvernement la nécessité d’asseoir sur l’étendue du territoire national les bases d’un développement durable à partir des potentialités et de l’expression des besoins territoriaux (au niveau des communes, départements et régions) en termes d’investissements publics et privés.

Ce Conseil des ministres délocalisé est le deuxième qui soit tenu à Tambacounda ; le premier remonte à 2013.