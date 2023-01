Le milliardaire sud-africain Johann Rupert débute 2023 sous de bons auspices

Le Sud-africain Johann Rupert qui a vu sa fortune augmenter d’un milliard de dollars sur les 10 premiers jours de 2023, devient ainsi, le deuxième homme le plus riche en Afrique, derrière le Nigérian Aliko Dangote.

Selon Bloomberg Billionaires Index, la fortune du fondateur du groupe Richemont est passée de 10,9 milliards de dollars au 31 décembre 2022 à 11,9 milliards de dollars ce mardi 10 janvier 2023.

Johann Rupert tire la majeure partie de sa fortune de sa participation de 9,14% dans le géant mondial de l’industrie du luxe, Richemont.

Cette hausse de la fortune du Sud-Africain est essentiellement attribuable à l’envolée de l’action du groupe Richemont, alors que les investisseurs s’attendent à ce que ce géant mondial de l’industrie du luxe publie de solides résultats dans les jours à venir. Richemont possède un portefeuille diversifié de marques de luxe, dont Cartier, Net-à-Porter, Chloé, Dunhill, Alaïa et Delvaux.

Sur le continent, Johann Rupert devient le deuxième homme le plus riche, derrière le Nigérian Aliko Dangote et occupe désormais le 156ème rang dans le classement des 500 plus grandes fortunes mondiales, selon la dernière mise à jour de Bloomberg.