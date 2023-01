La BAD lance son nouveau rapport «Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique»

La première édition du nouveau rapport «Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique» déjà disponible, sera lancé par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) le jeudi 19 janvier 2023, en son siège à Abidjan en présence de son président, Akinwumi Adesina.

Ce rapport de la BAD ambitionne d’offrir aux décideurs politiques, aux investisseurs mondiaux, aux chercheurs et aux autres partenaires de développement, une évaluation à jour fondée sur des éléments probants des dernières performances macroéconomiques du continent africain, ainsi que des perspectives à court et moyen terme, dans un contexte de développement dynamique de l’économie mondiale.

Le document sera publié chaque année aux premier et troisième trimestres. Il vient compléter un autre rapport phare de la BAD intitulé «Perspectives économiques en Afrique , qui se concentre sur des questions émergentes pertinentes pour le développement de l’Afrique.

La reprise économique en Afrique subsaharienne a connu un coup d’arrêt brutal. L’an dernier, l’activité a fini par rebondir, ce qui a porté la croissance du PIB à 4,7 % en 2021. En revanche, en 2022, la croissance devrait ralentir fortement de plus de 1 point de pourcentage, à 3,6 %.

En effet, le ralentissement de l’économie, un resserrement des conditions financières et une hausse spectaculaire de l’inflation à l’échelle mondiale se propagent à une région déjà éprouvée par une série ininterrompue de chocs.

Le renchérissement des produits alimentaires et de l’énergie pénalise les populations les plus vulnérables de la région, tandis que la dette publique et l’inflation se situent à des niveaux inédits depuis des décennies. Dans ce contexte, et devant le peu d’options qui s’offrent aux pays concernés, de nombreux pays évoluent sur la corde raide.

Les perspectives à court terme pour l’Afrique subsaharienne sont extrêmement incertaines, sachant qu’elles sont liées à l’évolution de l’économie mondiale et que, sur le plan intérieur, plusieurs pays sont confrontés à une situation sociopolitique et sécuritaire délicate.