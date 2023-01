Madagascar parmi les cinq meilleures destinations touristiques au monde en 2023 (Forbes)

Outre sa vanille très prisée dans les quatre coins du monde, Madagascar est également classé dans le top 5 des meilleures destinations de voyage pour l’année 2023, selon un classement du magazine économique Forbes, à la grande satisfaction du ministère malgache du Tourisme.

L’île touristique de Sainte-Marie, située dans l’est du pays, a été également classée au 4e rang des meilleures destinations dans le monde sur 50 lieux de voyages et de destinations émergentes, a ajouté le ministère.

Par ailleurs, Madagascar compte aussi dans son palmarès, le titre de la meilleure destination verte de l’océan Indien en 2022, tandis que le cabinet de conseil international Bloom Consulting a placé la grande île parmi les dix pays africains les plus attractifs, selon la même source.

Biodiversité unique, plages de sable blanc et eaux turquoises, paysages majestueux, les atouts de la Grande Île pour attirer les touristes sont nombreux.

Madagascar a été décrite comme l’un des endroits les plus riches en biodiversité en raison de la richesse de sa flore et de sa faune, mettant en avant les îles de Nosy Manampaho et Nosy Be comme une destination pour le tourisme responsable.

Les statistiques officielles révèlent qu’environ 106.000 touristes étrangers ont visité la grande île de l’océan Indien en 2022. Le gouvernement malgache poursuivrait ses efforts en termes d’investissements en infrastructures touristiques sur tout le territoire de Madagascar par les promoteurs nationaux ainsi qu’internationaux, a assuré le ministère du tourisme.