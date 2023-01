Madagascar est sous alerte météo depuis le début de semaine, à cause d’une perturbation qui évolue vers une tempête tropicale, marquant ainsi le début de la saison des cyclones sur la grande île africaine.

«La perturbation se transformera en tempête tropicale à partir de mercredi. Par conséquent, des dégradations de la météo seront observés dans le Nord, le Nord-Est et l’Est» de Madagascar, a informé mardi le service local de Météo. D’après les dernières prévisions de ce 17 janvier, la perturbation se situe à 957km de Vohemar, dans la partie Nord du pays.

Quatre régions sont beaucoup plus concernées par cette alerte météo. Il s’agit de la région Diana, Sava, Analanjirofo et Atsinanana où l’on s’attend à des rafales de vent et surtout de fortes pluies.

Ce mauvais temps marque le début de la saison des cyclones à Madagascar, une période qui s’étale souvent jusqu’au mois d’avril. Il a contraint le gouvernement malgache à reporter le lancement officiel de la campagne du reboisement pour cette année 2023. La cérémonie officielle du démarrage était prévue pour demain jeudi 19 janvier sous la houlette du Président de la République, Andry Rajoelina.