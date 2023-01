Madagascar : le PAM s’associe à Antanarivo pour un projet de développement des communautés rurales dans le sud

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le gouvernement malgache ont lancé un projet innovant qui vise à développer des communautés rurales dans les régions d’Androy et d’Anosy, au sud de Madagascar, a informé, vendredi 20 janvier, le service de presse de l’ONU, citant un communiqué du PAM.

Les deux régions sont au cœur de la crise climatique, connaissent des taux élevés de malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans, et sont affectées par des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones, les tempêtes et les sécheresses.

Le projet entre le PMA et le gouvernement malgache entre dans le cadre de l’initiative de transformation rurale rapide (RRT) qui combine deux stratégies d’atténuation des risques climatiques pour aider les populations, notamment une meilleure gestion des ressources naturelles et la diversification de leurs moyens de subsistance.

Concrètement, explique-t-on, le PAM et ses partenaires locaux établissent des centres alimentés à l’énergie solaire, une source d’eau durable et des technologies de l’information et de la communication dans des zones reculées permettant la fourniture de services essentiels tels que l’énergie, l’eau et les plateformes numériques aux membres de la communauté, d’une manière écologiquement responsable et durable.

Le programme, géré par les autorités régionales, permet la mise en place des services communautaires intégrés comme des centres de formation pour les femmes et les jeunes sur la production alimentaire et les compétences commerciales, ainsi que des salles de classe numériques.

Les autorités régionales affichent déjà leur optimisme. «Avec ce projet pilote, nous faciliterons la transformation rurale même dans des zones géographiquement isolées, grâce à la fourniture d’eau potable pour l’irrigation, l’exploitation d’établissements de soins de santé, l’expansion des opportunités entrepreneuriales…», fait part Jocelyn Raharimbola, Gouverneur de la région d’Anosy, cité dans le communiqué.

La Directrice du PAM à Madagascar, Pasqualina di Sirio, fait savoir que «l’approche des services intégrés nous aide à stimuler le développement à la base, tout en répondant aux besoins les plus pressants des communautés rurales. Notre plan est d’étendre l’initiative à d’autres villages et régions».

Selon l’ONU, Madagascar fait partie des dix pays les plus vulnérables aux catastrophes dans le monde et est considéré comme le pays le plus exposé aux cyclones en Afrique.