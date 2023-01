L’OMS maintient l’alerte maximale pour la Covid-19

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé ce lundi 30 janvier, à l’ouverture de la 152ème session de son Comité exécutif, que la pandémie du coronavirus qui frappe la planète depuis 2020, demeure une «urgence sanitaire mondiale».

«Le Directeur général prend acte de l’avis du Comité selon lequel la pandémie de Covid-19 se trouve probablement à un point de transition et apprécie le conseil du Comité de naviguer prudemment dans cette transition et d’en atténuer les conséquences négatives potentielles», lit-on dans un communiqué de l’OMS.

Le Directeur général de l’institution, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explique que le monde est «en meilleure position qu’il ne l’était au moment du pic de transmission» du coronavirus, mais «plus de 170.000 décès liés ont été signalés dans le monde au cours des huit dernières semaines». A cela, a-t-il dit, s’ajoute le fait que «la surveillance et le séquençage génétique ont diminué dans le monde, ce qui rend plus difficile le suivi des variants connus et la détection de nouveaux variants».

Pour ces raisons, l’OMS a jugé utile de suivre les recommandations du Comité d’urgence sur la Covid-19, réuni pour la 14ème fois la semaine dernière.