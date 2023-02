Sénégal : La justice ordonne l’ouverture d’enquêtes sur des détournements présumés de fonds anti-Covid-19

La justice sénégalaise a ordonné lundi l’ouverture d’enquêtes préliminaires sur des cas présumés de «corruption et d’abus de fonction» dans la gestion de fonds anti-Covid-19, après la publication d’un rapport de la Cour des comptes faisant état d’irrégularités.

D’après le Ministère public, «le parquet de céans a été subséquemment destinataire du rapport définitif de cette Cour portant contrôle de la Gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID- Gestion 2020-2021», indique le procureur de la République dans un communiqué rendu public lundi.

«J’ai demandé aux officiers de police judiciaire de me signaler à l’issue des enquêtes, toute personne dont la responsabilité peut être engagée de façon indiscutable pour une quelconque infraction en rapport avec les faits dénoncés…», souligne le procureur de la République.

Ledit rapport évoque «un ensemble de manquements liés à des violations manifestes du Code des Marchés publics, des ouvertures de comptes bancaires sans autorisation du Ministre des Finances, des surfacturations sur les prix, des paiements en espèce supérieurs aux montants autorisés, des dépenses non justifiées et des soustractions, détournement et actes de blanchiment de capitaux».

Le ministère de la Justice avait saisi le parquet de Dakar à la suite de la publication de ce rapport sur les dépenses engagées en 2020 et 2021 sur le «Fonds de riposte contre les effets de la Covid-19».

Ce fonds, financé par l’Etat sénégalais et des bailleurs de fonds, avait été alimenté à hauteur de 1.000 milliards de FCFA (1,5 milliard d’euros) dont plus de 740 milliards de FCFA (plus de 1,1 milliard d’euros) ont été officiellement dépensés selon le rapport de la Cour des comptes.