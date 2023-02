Séisme en Turquie: Le Gabon prêt à offrir son «aide» aux victimes

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba a exprimé lundi sa solidarité avec les populations de Turquie et de la Syrie frappées par un violent séisme, et leur a promis l’aide de son pays.

«Le Gabon affiche sa solidarité et fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les populations meurtries. Mes pensées et mes prières vont aux nombreuses victimes», a écrit le président Bongo sur sa page Facebook.

De puissants tremblements de terre ont secoué lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Le bilan ne cesse de s’alourdir, notamment en Turquie, où on déplore pour le moment près de 4.000 morts, selon les derniers chiffres livrés par l’Autorité locale de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD). Cela porte à 4.890 le nombre total de victimes en Turquie et en Syrie.

La Turquie fait partie des partenaires internationaux du Gabon. Les deux Etats entretiennent de bonnes relations, notamment sur le plan politique et économique.