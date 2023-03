Le Rwanda conserve sa place de premier pays disposant de plus de femmes à la Chambre basse

Dans le classement mensuel de février 2023, effectué par l’Union interparlementaire (UIP), en fonction du pourcentage de femmes siégeant dans les parlements nationaux, le Rwanda détient toujours la première place au monde, avec 61,3% de femmes parlementaires au sein de sa Chambre basse.

Ce pays d’Afrique de l’Est s’impose en haut du classement depuis de nombreuses années. Sa Chambre basse est composée de 80 députés dont 49 femmes.

Dans le top 5 du classement, le Rwanda est suivi par Cuba, le Nicaragua, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. L’Afrique du Sud vient en 11eme position.

Dans son nouveau rapport intitulé «Les femmes au parlement en 2022» et publié vendredi 3 mars, l’UIP salue le fait que, pour la 1ère fois, les femmes sont représentées dans tous les parlements du monde.

Les conclusions de ce rapport sont fondées sur des données provenant des 47 pays ayant tenu des élections en 2022, souligne l’organisation mondiale des parlements, précisant que, dans le cadre de celles-ci, les femmes ont obtenu en moyenne 25,8% des sièges par élection ou par nomination, soit une progression de 2,3 points par rapport aux élections tenues précédemment dans ces chambres.

Toutefois, l’UIP reconnaît que les progrès sur la voie de l’égalité hommes-femmes restent lents : le taux de progression de la représentation des femmes a enregistré son niveau le plus faible en six ans, soit 0,4 point, pour s’établir en fin d’année à 26,5%.

Pour le Président de cette organisation, Duarte Pacheco, «la seule façon d’accomplir des progrès tangibles en matière d’égalité des sexes dans les parlements est de partager les responsabilités entre les hommes et les femmes».

L’UIP qui compte aujourd’hui 178 parlements membres et 14 organismes parlementaires régionaux, œuvre pour la démocratie et aide les parlements à se renforcer, se rajeunir, se rapprocher de la parité hommes-femmes et à représenter la population dans toute sa diversité.