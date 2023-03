FESPACO 2023 : Le réalisateur tunisien Youssef Chebbi remporte l’Etalon d’or de Yennenga

Le réalisateur tunisien, Youssef Chebbi a remporté samedi à Ouagadougou, pour son film «Ashkal», l’Etalon d’or de Yennenga, le plus grand prix du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) d’une valeur de vingt millions de francs CFA.

Absent à la cérémonie, le trophée et la somme d’argent ont été remis à son représentant par le président de la transition burkinabè, le capitaine Ibrahima Traoré.

Le film raconte l’histoire d’une enquête diligentée suite à la découverte par les flics d’un corps calciné dans un immeuble situé dans le quartier de Carthage à Tunis, la capitale tunisienne. Cette «enquête prend un tour déconcertant» lorsqu’un autre cas similaire est découvert.

L’étalon d’argent a été décerné à la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré pour son film «Sira», un long métrage fiction à la gloire des femmes et de l’armée nationale. Traoré s’est dit «très heureuse d’avoir au moins atteint l’argent».

«C’est vrai qu’on espérait tous avoir l’or, je ne l’ai pas eu, ce n’est pas grave, on va continuer à se battre (…) jusqu’à ce que l’or revienne au Faso, même si ce n’est pas moi», a-t-elle déclaré, à la fin de la cérémonie.

L’Etalon de bronze est revenu au kenyan Angela Wamai pour son film Shimoni.

La 28e édition du FESPACO s’est tenu du 25 février au 4 mars sous le thème «Cinémas d’Afrique et culture de la paix». «On a eu un beau palmarès et c’est l’Afrique qui gagne», a souligné le ministre burkinabè des Arts, Jean Emmanuel Ouédraogo pour qui l’organisation de ce festival était aussi une manière pour le Burkina de montrer qu’il «reste débout» en dépit de toutes les difficultés et de la pression sécuritaire.

La 29e édition du FESPACO aura lieu du 22 février au 1er mars 2025, a annoncé le délégué général de ce plus grand festival du cinéma africain, Moussa Alex Sawadogo.