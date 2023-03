Togo: La microfinance continue d’avoir le vent en poupe auprès de la gent féminine

A la veille de la célébration de la JIF (Journée internationale de la femme) 2023, l’APSFD (Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Togo) a livré ce 07 mars les grands traits du dynamisme des IMF (Institutions de microfinance au Togo).

L’APSFD a tenu à fournir des statistiques autour des IMF au Togo à la veille de la Journée du 08 mars parce que «70% des adhérents à ces institutions de microfinance sont des femmes», précise-t-elle. Le total des adhésions aux IMF au Togo est évalué «à 3 millions 600 mille personnes, avec un dépôt estimé à 278 milliards de Fcfa». Les institutions de SFD (Système financier décentralisé au Togo) ont octroyé à ce jour «250 milliards de Fcfa de crédit, et emploient 7000 personnes sur toute l’étendue du territoire national», fait encore remarquer l’APSFD.

La même association faîtière des structures opérant en matière de SFD au Togo souligne par la voix de son premier responsable, Ange Ketor, qu’elle recense 58 membres disposant de 147 agences au total du nord au sud-Togo. L’APSFD-Togo est une évolution de l’APIM-Togo (Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Togo) créée le 27 août 2004. Elle se veut une structure d’encadrement et de promotion du secteur de la Microfinance togolaise et regroupe les IMF agréées par le Ministère de l’Economie et des Finances.

Selon des statistiques officielles, le Togo demeure leader dans l’UEMOA (regroupement de 8 Etats ouest-africains) en ce qui concerne le taux de bancarisation élargi qui mesure le nombre de personnes physiques titulaires de comptes de dépôt ou de crédit dans les banques, les services postaux, les caisses d’épargne, le Trésor et les institutions de Microfinance sur la population adulte. Ce taux de bancarisation est passé à 84,2% en 2021 contre 80% en 2020, selon les derniers chiffres officiels en date fournis sur le sujet.