Maroc-CAF-Rwanda : Le Roi Mohammed VI reçoit le Prix de l’Excellence du président de la CAF

Le Prix de l’Excellence du président de la Confédération africaine de football (CAF), pour les réalisations de l’année 2022 dans le domaine du footbal, a été décerné au Roi Mohammed VI, lors d’une cérémonie qui s’est tenue, ce mardi 14 mars à Kigali, la capitale du Rwanda.

Le Prix de l’Excellence du président de la Confédération africaine de football «CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022», vient récompenser les réalisations exceptionnelles accomplis en 2022 dans le domaine du football, a été attribué cette année au Roi Mohammed VI et au président rwandais, Paul Kagame.

C’est le ministre marocain de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa qui a reçu au nom du Roi Mohammed VI, le prix des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe lors de la cérémonie tenue à Kigali.

La Cérémonie de remise du Prix s’est déroulée en présence notamment du président de la Fédération internationale de football Association, Gianni Infantino, des membres du Comité Exécutif de la CAF, des présidents des Associations Membres de la CAF et des légendes du football.

En 2022, le football marocain a brillé de tous feux par ses performances aux rencontres mondiales et africaines du ballon rond. Au Mondial du Qatar, les Lions de l’Atlas se sont classés quatrièmes, laissant derrière eux des nations ayant remporté maintes fois le trophée, comme le Brésil et l’Allemagne.

Par ailleurs, les clubs de football marocains ont gagné toutes les compétitions africaines organisées par la CAF : le WAC a remporté le trophée de la Ligue des Champions, la Renaissance sportive de Berkane s’est adjugée la coupe de la CAF et la Supercoupe face au WAC et l’AS FAR a remporté, pour la première fois de son histoire, la Ligue des champions féminine. Sans oublier la qualification des Lionnes de l’Atlas à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

En plus, de nombreux jeunes joueurs du onze marocain ayant brillé par leur excellents exploits au mondial du Qatar, sont des lauréats du Centre Mohammed VI de football de Salé, qui offre à ses jeunes footballeurs en herbe, des infrastructures modernes dotées d’équipements de pointe, conformes aux standards de la FIFA et est aujourd’hui l’un des complexes sportifs des plus importants du monde.

Le Roi Mohammed VI a saisi cette occasion pour adresser au président Rwandais, Paul Kagame, au président de la FIFA, Gianni Infantino et au président de la CAF, Patrice Motsepe, un message dont lecture a été donnée par le ministre marocain de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et dans lequel le Souverain a exprimé sa satisfaction de recevoir le Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football, pour l’année 2022.

Le Roi a ensuite salué l’«engagement vigoureux» du Président de la FIFA pour le football africain et remercié le Président de la CAF, pour «son leadership et son action pour le rayonnement du football africain et la résurgence de la crédibilité de ses instances».

Le Roi Mohammed a en outre indiqué qu’il partageait avec le président Paul Kagame «une confiance inébranlable en notre continent africain, en ses jeunes et en ses capacités», soulignant que «l’avenir de l’Afrique passe par sa jeunesse” et seule “une politique volontariste orientée vers la jeunesse canalisera l’énergie pour le développement».

«Le prix qui m’est décerné aujourd’hui (…) représente, à mes yeux, une reconnaissance des choix que j’ai faits miens, pour mettre en place les conditions propices à son expression et sa promotion. Car, au-delà du sport, le football est le fruit d’une construction sur la durée » a encore souligné le Roi Mohammed VI.

«En faisant honneur à l’Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football marocain a aussi fait honneur à ces valeurs de persévérance, d’abnégation et de dépassement de soi », a ajouté le Souverain, assurant que «Nous œuvrons pour les enraciner en ralliant le sport à l’éducation, de sorte à élargir la pratique du football notamment, à faire éclore les potentiels et accompagner les talents détectés par des formations adaptées»

Enfin, le Roi Mohammed VI a annoncé à la même occasion, que «le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030», relevant que «cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen.