Lancement au Bénin du 5ème recensement général de la population et de l’habitation

Le 5ème recensement général de la population et de l’habitation au Bénin, annoncé le 22 juin 2022, a été finalement lancé ce mardi 14 mars lors d’une cérémonie organisée à Cotonou.

D’après le directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse démographique, Laurent Houssou «cette édition du recensement général permettra de contribuer à améliorer la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population béninoise et de sa dynamique».

L’objectif est d’arriver à «une meilleure prise en compte des questions de population dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement économique et social» du pays, a-t-il poursuivi.

Des outils électroniques seront utilisés pour la collecte des données, non seulement pour un gain de temps, mais aussi pour renforcer la qualité des données collectées sur le terrain ainsi que la fiabilité des résultats, a expliqué Houssou.

Lors du Conseil des ministres tenu le 22 juin 2022, le gouvernement béninois avait alors indiqué que les données attendues permettront, entre autres, d’assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l’agenda 2030 des Nations unies sur les Objectifs de Développement Durable, l’agenda 2063 de l’Union africaine, la Stratégie décennale de la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’accord de Paris sur les changements climatiques.

Selon les statistiques officielles des quatre premières éditions du recensement, la population béninoise était estimée à 3.331.210 habitants en 1979, à 4.915.555 en 1992, à 6.769.914 en 2002 et à 10.008.749 en 2013.