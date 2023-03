Togo: Le Festival International d’Histoire d’Aného (FIHA) noue en 2023 des liens étroits avec le Brésil

Lancé en 2022 avec la participation d’humoristes célèbres comme Mamane, le Festival International d’Histoire d’Aného (FIHA) a fait le choix stratégique de se rapprocher du Brésil pour sa deuxième édition, prévue du 23 au 26 novembre 2023.

FIHA 2023 est placé sous le thème «Rencontres» et a désigné le Brésil comme «pays invité d’honneur», indiquent les organisateurs, précisant que ce Festival à multiples dimensions, est axé autour de la promotion par des activités multiformes du riche passé historique, culturel et touristique de la ville d’Aného (environ 45 km à l’est de Lomé) dont la population est à majorité afro-brésilienne.

«Nous ferons le mieux pour assurer une participation de poids, non seulement sur le plan culturel, mais aussi par la présence d’historiens, d’anthropologues qui vont échanger avec des spécialistes togolais», s’est félicité Nei Futuro Bitencourt, ambassadeur du Brésil au Togo, au sujet du FIHA 2023.

Défilés, exécution de danses ancestrales, de chants typiques avec la participation d’une école de Samba de Rio sont les menus croustillants annoncés en novembre 2023 par les organisateurs du Festival.

«Aného est une ville de rencontres, parce qu’elle a été hier afro-brésilienne, portugaise, anglaise, allemande et française. C’est un mélange extraordinaire sans compter l’architecture afro-brésilienne et toutes ces familles afro-brésiliennes, notamment les familles de Souza, d’Oliveira, d’Almeida, da-Silveira. La mer nous a donné une ouverture sans limite et c’est pour cela que nous créons de la fraternité, de l’amour et des rencontres», a confié Me Alexis Aquereburu, président du FIHA et maire des Lacs 1, pour justifier le choix porté sur le Brésil.

Pays d’Amérique du Sud, le Brésil a été l’invité spécial des différentes éditions du «Festival des divinités noires» qu’a abritées la ville d’Aneho tout au long de la décennie 2000.

Deux fois capitale du Togo (de 1886 à 1897 puis de 1914 à 1919), Aneho a été inscrite sur la liste indicative au patrimoine mondial de l’Unesco depuis l’an 2000. Le FIHA est une initiative de la Fondation Aquereburu & Partners, en collaboration avec la Commune des Lacs 1.