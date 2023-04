La population togolaise doublera dans 31 ans

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) au Togo a présenté, mardi 4 avril à Lomé, les résultats du 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5), laissant présager un doublement de la population d’ici une trentaine d’années.

«Entre 2010 et 2022, la population togolaise s’est accrue en moyenne de 2,3% par année. A ce rythme, elle doublera dans 31 ans», a fait part l’INSEED, lors d’une cérémonie officielle de circonstance, en présence des partenaires et des représentants des parties prenantes.

La population togolaise s’élevait, fin 2022, à 8.095.498 habitants, dont 3.944.510 hommes (48,7 %) et 4.150.988 femmes (51,3 %). Une bonne partie de la population est rurale, avec 5,820 millions de personnes, contre 3,473 millions dans les zones urbaines. Le Grand Lomé à lui seul accueille plus de 2 millions d’habitants.

L’INSEED a réalisé ce dernier recensement du 23 octobre au 16 novembre 2022, sous l’égide du ministère de l’administration territoriale, et avec l’appui de partenaires comme le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et la Banque Mondiale.