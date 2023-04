Gabon : Le CHU de Libreville désormais sous la direction du Dr Olivier Pellegrin Rebienot

Nommé la semaine dernière à la direction du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), le Dr Olivier Pellegrin Rebienot a été installé jeudi dans ses nouvelles fonctions, à l’occasion d’une cérémonie organisée à cet effet et présidée par le ministre gabonais de la Sante et des Affaires sociales, Guy Patrick Obiang Ndong.

Rebienot remplace Marie-Thérèse Vane Ndong-Obiang, mutée au Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Dans son discours de circonstance, le ministre a rappelé au nouveau DG, de la plus grande structure sanitaire sur le territoire national, les attentes des plus hautes autorités sanitaires du pays, tout en assurant de l’engagement du gouvernement à accompagner les nouveaux responsables du CHUL dans toutes les réformes importantes et courageuses qui seront initiées.

Le nouveau patron du CHUL était, depuis février 2018, Directeur général du CNTS. Docteur en pharmacie et détenteur d’un MBA en administration et gestion des affaires générales, il a travaillé aussi à TotalEnergies Gabon.

Rebienot prend ses fonctions à la fin d’une caravane de consultations et de soins gratuits lancée au sein du CHUL par son prédécesseur, du 11 au 21 avril, dans plusieurs spécialités (cardiologie, neurologie, endocrinologie, gastroentérologie, urologie, gynécologie, pédiatrie…). Les bénéficiaires garderont sans doute cette initiative louable à l’actif de Vane Ndong-Obiang.