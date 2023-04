Un autre influent pasteur arrêté au Kenya pour le décès en masse de ses fidèles

Le chef du «Centre de prière et Église de la Nouvelle Vie», Ezekiel Odero, un des pasteurs les plus influents du Kenya, a été arrêté ce 27 avril pour son implication dans une nouvelle affaire de décès en masse de fidèles chrétiens.

Ezekiel Odero «a été arrêté et fait l’objet de poursuites pénales liées au meurtre de masse de ses fidèles». Son église «a été fermée, et les plus de cent personnes qui étaient enfermées dans les locaux ont été évacuées», a précisé ce jeudi 27 avril, le ministre kenyan de l’Intérieur, Kithure Kindiki dans un communiqué.

Cette arrestation intervient alors que le Kenya est actuellement secoué par ce qui est désormais appelé «le massacre de Shakahola», une fosse où ont été découverts, plus d’une centaine de corps, tous des fidèles de l’église que dirigeait le pasteur Paul Mackenzie Nthenge. Ces fidèles se sont laissés mourir suite à un jeûne prolongé, selon une croyance «qui leur promettait qu’ils verraient ainsi Jésus».

Le pasteur Paul Mackenzie Nthenge est actuellement en détention ainsi qu’une vingtaine de personne, et doit comparaître le 02 mai prochain. La police n’a fait aucun lien entre son arrestation et celle d’Ezekiel Odero.