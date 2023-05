Football/CAN U17: les Lionceaux camerounais, champions d’Afrique en titre, éliminés dès le 1er tour

C’est au stade d’Annaba en Algérie que s’est tenu ce dimanche 7 mai 2023, le dernier match du premier tour de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, dans le groupe C. Une confrontation qui s’est soldée par la victoire du Burkina Faso devant le Cameroun, sur le score de 2 buts à 1.

Alors que les Lionceaux ont ouvert la marque à la 61è minute par Yondjio, le feu follet des Étalons, Alio, a égalisé à la 76è minute, avant de signer un doublé deux minutes plus tard.

Le Burkina Faso s’adjuge ainsi le second ticket d’accès au second tour dans la poule C, à la suite du Mali qui a terminé leader du groupe, grâce à ses deux victoires en autant de matchs. Le Cameroun termine 3e et dernier avec deux défaites en deux matchs.

Après l’élimination prématurée des Lions indomptables seniors de la Coupe du monde Qatar 2022, des Lions A’ du CHAN 2022 en Algérie 2023, des Lions U20 des éliminatoires de la CAN Égypte 2023, des Lions U23 des éliminatoires de la CAN Maroc 2023, des Lionnes indomptables du prochain Mondial de football féminin, la sortie des Lions U17 rallonge la série noire dans la tanière.

C’est une forte déception pour plusieurs amateurs du football camerounais qui ont cru qu’avec l’arrivée de Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fecafoot en 2021, le football camerounais prendrait un nouvel essor.