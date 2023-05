Le PAM nomme le footballeur congolais Distel Zola champion de la nutrition

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a annoncé, mercredi 10 mai, que le footballeur professionnel congolais Distel Zola, 34 ans, a été nommé supporteur de haut niveau pour des repas sains et une meilleure nutrition en République démocratique du Congo (RDC).

L’ancien joueur des Léopards, l’équipe nationale congolaise, a indiqué, à l’occasion de sa nomination, avoir «longtemps défendu la nécessité pour les jeunes de choisir des aliments sains».

«J’ai vu de mes propres yeux comment les repas scolaires profitent aux enfants et à leurs familles (…) En tant que père, je sais à quel point une alimentation nutritive est importante pour que nos enfants apprennent et restent en forme», a-t-il ajouté, satisfait de pouvoir apporter sa «plus-value à la RDC et au PAM».

Le Directeur pays du PAM en RDC, Peter Musoko, «ravi de signer avec Distel Zola», dit attendre avec impatience de voir comment ils pourront rassembler les jeunes en RDC pour plaider en faveur de solutions à long terme contre la malnutrition.

«Nous devons faire passer le message qu’une alimentation saine signifie une vie saine. Zola est le choix idéal pour nous aider à sensibiliser les gens», a-t-il affirmé.

Le PAM informe que Distel Zola a joué pour Monaco lorsqu’il était adolescent, sa carrière l’ayant ensuite mené en France, en Turquie et aux États-Unis. Il joue pour les Barbagiuans, une équipe caritative appartenant au Prince Albert de Monaco. Il avait déjà lancé avec son épouse, Lorraine Lemaire, la Fondation Banazola pour offrir un avenir meilleur aux enfants congolais issus de milieux défavorisés.

La RDC est actuellement confrontée à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition, avec environ 2,8 millions d’enfants et 1,7 million de femmes et de filles enceintes ou allaitantes souffrant de malnutrition aiguë en 2022, d’après le PAM.

L’agence onusienne, qui déplore dans la foulée les pénuries de financement, dit avoir besoin de 285 millions de dollars pour répondre aux demandes humanitaires croissantes au cours des six prochains mois. Elle prévoit distribuer des repas scolaires à 500.000 élèves en 2023.