Ouganda: Victime de menaces et d’intimidations, le maire de Kampala dit craindre pour sa vie

Le Maire de Kampala, Erias Lukwago, a déclaré qu’il craignait pour sa vie, ce qui l’a poussé à demander l’intervention du Parlement. « Je ne voulais pas soulever cette question, mais lorsqu’un ministre m’a envoyé des menaces, j’ai compris que les choses devenaient sérieuses. J’ai ici un SMS du ministre d’État pour Kampala, Kyofatogabye [Kabuye]. Cela m’a vraiment choqué. Il ne m’avait jamais envoyé de message auparavant, mais cette fois-ci, il m’en a envoyé un », a déclaré M. Lukwago ce jeudi 11 mai 2023.

Selon M. Lukwago, le message a été envoyé le 27 avril par M. Kabuye : « Lord Mayor, quand allez-vous arrêter les guerres inutiles? Je suis le ministre et [vous] êtes le maire. N’êtes-vous pas à l’aise dans votre position? Je suis prêt à me battre jusqu’au bout [et] vous me connaissez, quand je décide de me battre. Mon frère, apprenez à toujours passer au crible certaines choses et mettez fin aux guerres inutiles ».

S’exprimant lors d’une réunion avec la Commission des infrastructures physiques de la Chambre des représentants, M. Lukwago a souligné également que la tension qui règne porte sur des questions liées aux routes et n’a rien de politique. « Il s’agit d’une affaire très sérieuse. La situation devient incontrôlable et c’est pourquoi je suis inquiet. Demain, vous verrez des balles pleuvoir sur moi et vous n’en connaîtrez pas la raison. J’aimerais que le Parlement s’intéresse à cette question », a déclaré M. Lukwago, alors qu’il présentait un rapport sur les allégations de gonflement des devis quantitatifs pour les travaux de génie civil dans la capitale de l’Ouganda, Kampala.

Il a ajouté : « S’il s’agissait de luttes politiques, je dirais que ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués, mais il rapporte l’affaire aux routes car il avait [précédemment déclaré en partie] que je n’aurais pas accès à [certains] contrats. Il a dit que c’était sur son cadavre ».

En réponse aux affirmations de M. Lukwago, M. Kabuye, dans un message WhatsApp adressé à un journaliste, a demandé au maire de se détendre et de cesser de rechercher la sympathie du public. Il a dit ceci : « La question du comportement théâtral du maire à propos de ses astuces pour la construction de routes dans la ville a commencé lorsque j’ai appelé les membres du Parlement à trouver des solutions avec le mécanisme de mise en place d’un Comité des routes, puisque M. Lukwago, qui est à la tête de la ville depuis 20 ans, n’a jamais pensé à élire un Comité en charge de l’entretien des routes ».