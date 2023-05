Coopération Afrique-monde arabe: Le Rwanda et la RDC participent à la 10ème réunion de l’ASSECAA

Le Rwanda et la République Démocratique du Congo prennent part à la 10e réunion de l’Association des Sénats, Chouras et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA). Rencontre qui se tient du 11 au 13 mai 2023 en Eswatini. Kigali est représenté par la présidente du Sénat, Kalinda François Xavier, et la RDC par Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat congolais.

Le thème de la 10è réunion de l’ASSECAA est « L’avenir des économies afro-arabes à la lumière de la crise économique mondiale successive et de la tension et de l’instabilité géopolitiques mondiales actuelles ». La réunion discutera particulièrement des sujets liés à l’économie verte dans le soutien au développement en Afrique et dans le monde arabe, ainsi que l’avenir de l’économie afro-arabe, à la lumière des crises successives et des tensions et de l’instabilité géopolitiques mondiales actuelles.

L’ASSECAA a été créée en juin 2002 et compte 32 Sénats membres, dont 23 de pays africains et 9 de pays arabes. L’ASSECAA vise à promouvoir les liens économiques, le commerce et le soutien mutuel entre les pays africains et arabes par le biais de la diplomatie parlementaire.

L’ASSECAA se veut en outre une organisation parlementaire régionale qui a pour objectifs de soutenir les systèmes parlementaires bicaméraux dans les pays membres, et de renforcer la coopération dans les domaines économique, politique, social et culturel entre les régions africaine et arabe et dans le monde en général.