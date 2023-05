La Banque mondiale crée un Mécanisme de financement en cas de crise en faveur des pays les plus pauvres

La Banque mondiale a annoncé, jeudi dans un communiqué, la création d’un Mécanisme de financement en cas de crise qui devra permettre à l’Association internationale de développement (IDA) d’accroître son appui aux pays les plus démunis.

Le nouveau dispositif a pour objectif d’aider ces pays à faire face à l’aggravation des problèmes de développement due à une conjonction de crises mondiales, en particulier l’insécurité alimentaire et les phénomènes climatiques extrêmes.

Sa mise en place est annoncée dans un contexte où les pays les plus pauvres et les plus vulnérables ont été les plus durement touchés par l’envolée mondiale des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ainsi que par la hausse de l’inflation exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les retombées de la guerre en Ukraine accentuent davantage les revers importants causés par la COVID-19 et le changement climatique, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, estime la Banque.

Concrètement, le nouveau Mécanisme de financement en cas de crise fournira des ressources qui aideront les pays à répondre à l’insécurité alimentaire, à faire face aux chocs économiques, à lutter contre des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et dévastatrices, et à agir en cas d’urgences sanitaires et d’épidémies graves.

D’après le vice-président de la Banque mondiale pour le Financement du développement, Akihiko Nishio, qui supervise le fonds de l’IDA, «les perspectives à court terme pour les pays les plus pauvres restent très difficiles, et leurs besoins de financement élevés».

Il a assuré que «l’IDA travaille avec les pays donateurs et utilise sa capacité de mobilisation pour recueillir des ressources supplémentaires en faveur du Mécanisme de financement en cas de crise et donner ainsi aux pays les moyens de faire face à leurs vulnérabilités accrues».

L’IDA, une institution de la Banque mondiale, est la principale source de financements pour la lutte contre l’extrême pauvreté dans les 75 pays les plus démunis et les plus vulnérables de la planète.