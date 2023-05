Un congolais est l’un des deux lauréats du Prix de l’OMS pour les leaders mondiaux

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) va récompenser deux scientifiques, dont un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Jacques Muyembe-Tamfum et un belge, Peter Piot, pour leur engagement de toute une vie en faveur de la santé, a annoncé ce jeudi 18 mai, l’agence onusienne.

Les Prix de l’OMS pour les leaders mondiaux seront remis par le directeur général de l’institution internationale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de la session d’ouverture de la 76ème Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra le dimanche 21 mai à Genève.

Muyembe-Tamfum et Peter Piot qui ont déjà reçu plusieurs autres prix, sont des leaders de la santé publique et ont été étroitement impliqués dans la découverte de la maladie à virus Ebola avant d’accéder à des postes de direction dans le domaine de la santé mondiale.

Le professeur congolais Muyembe-Tamfum, Directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa, est reconnu pour son innovation, son leadership et ses contributions novatrices à la gestion et au traitement de maladies telles que la maladie à virus Ebola. Il a joué un rôle essentiel dans l’amélioration des résultats en matière de santé en RDC, dans la région africaine et dans la communauté mondiale.

Pour sa part, le professeur Piot, conseiller spécial du président de la Commission européenne, s’est distingué pour son leadership extraordinaire dans la réponse à l’épidémie de VIH/sida et à d’autres défis de santé mondiaux importants.

Il a joué un rôle essentiel dans le lancement d’importantes initiatives de santé mondiale telles que l’ONUSIDA, le Fonds mondial et d’autres qui ont amélioré les résultats en matière de santé dans le monde.

Sous sa direction, l’ONUSIDA est devenu le principal défenseur de l’action mondiale contre le sida, et a également été le fer de lance de la réforme des Nations Unies en réunissant 10 organisations différentes des Nations Unies.

«A une époque d’urgences multiples, de crises sanitaires et de conflits, nous reconnaissons que le leadership en matière de santé publique et de science est plus important que jamais pour faire progresser la santé mondiale. Nos lauréats personnifient aujourd’hui cette passion», a déclaré le Directeur général de l’OMS.