Arabie Saoudite : Le Marocain Soufiane El Barrak remporte le prix du Lecteur de l’année

Le prix du Lecteur de l’année 2023 a été décerné, samedi 27 mai à Dhahran en Arabie Saoudite, à un Marocain passionné de lecture, Soufian El Barrak.

La compétition saoudienne «IRead 2023» a connu la participation de 10 lecteurs et écrivains. La cérémonie de remise des prix a enregistré la présence de plusieurs dignitaires, dont l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri.

Deux autres personnes ont été primées, notamment la Saoudienne Balqees Solan qui décroché le prix du public, et le saoudien Abderrahman Al Aoufi qui a reçu le prix «Ambassadeurs de la lecture». Les écoles «Ahliyya» de Dhahran ont remporté le prix des «Ecoles lectrices».

«IRead» (J’ai lu) était auparavant une compétition nationale et s’inscrit dans le cadre de la transformation culturelle que connaît l’Arabie Saoudite et son rôle dans la préservation de l’identité arabe, d’après Abdullah Khaled Al Rashed, directeur du Centre du roi Abdulaziz pour la culture mondiale (Ithra) qui organise la compétition.

La compétition couvre maintenant l’ensemble des pays arabes et a déjà attiré plus de 125.000 lecteurs et lectrices postulant à ce prix.

D’après Al Rashed, l’objectif de la compétition est de devenir une plateforme distinguée pour la lecture dans le monde arabe, en stimulant la pensée critique et en plaçant la lecture comme une priorité sociétale pour les jeunes.