Football-Mondial féminin 2023: L’Afrique toujours à la quête de la première victoire d’un de ses 4 ambassadeurs

Les quatre représentants de l’Afrique à la 9ème édition de la Coupe du monde de football féminine ont bouclé ce lundi 24 juillet, leurs premières apparitions dans la compétition, à la faveur des rencontres de poule. Aucune victoire n’est encore à mettre à l’actif des quatre équipes africaines.

Le Maroc, dans le groupe H, a été le dernier représentant africain à effectuer sa première sortie dans ce tournoi ce lundi 24 juillet. Les Lionnes de l’Atlas ont été foudroyées par le réalisme cinglant des Allemandes, sans être ridicules dans le jeu et sur le plan tactique. Pour leur baptême de feu dans ce mondial, le onze marocain a été défait 6 à zéro par l’Allemagne, le plus lourd score du Mondial 2023 à ce jour.

Le dimanche 23 juillet, dans le groupe G, l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, est passée très peu à côté d’un nul face à la solide formation suédoise. Les Sud-Africaines se sont inclinées par 1-2 dans les derniers instants du match.

Dans la poule C, le 22 juillet dernier, la Zambie avait elle aussi essuyé une large défaite de 0-5 contre le Japon, dans le cadre du premier match de son histoire dans un Mondial Dames.

Les Zambiennes ont été laminées par une virevoltante équipe nipponne plus expérimentée à ce niveau de la compétition. Dépourvue de la joueuse dépositaire de son jeu, Grace Chanda, pour des raisons disciplinaires et contestataires, la Zambie a rendu une très pâle copie contre des Asiatiques plus appliquées et disciplinées tactiquement. L’équipe d’Afrique australe a même perdu son goal titulaire, C. Musonda, exclue en fin de match pour une faute coupable.

Pour sa part, le Nigeria (dans le groupe B), a été auteur d’un nul chanceux le 21 juillet dernier, 0-0, contre le Canada, en jouant le premier match de l’Afrique dans ce Mondial 2023.

La prochaine sortie d’une équipe africaine dans cette compétition est attendue le mercredi 26 juillet prochain entre l’Espagne et la Zambie à 7h30 GMT, dans la poule C. Les Zambiennes n’auront plus droit à l’erreur face à de solides Espagnoles, si elles souhaitent évoluer encore dans ce tournoi d’un niveau très relevé.

Aucune équipe d’Afrique n’a encore atteint les demi-finales d’un Mondial Dames durant les 9 dernières éditions. La plus belle performance africaine revient jusqu’à présent au Nigeria qui avait atteint les quarts-de-finale lors du mondial de 2019 en France.