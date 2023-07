La Tanzanie abrite ce 25 juillet un Sommet de haut niveau sur le capital humain africain 

Le Sommet des Chefs d’Etat africains sur le capital humain s’ouvre ce mardi 25 juillet à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, où sont attendus quelques 1.200 délégués, ont annoncé les autorités locales dans un communiqué.

Ce sommet de 48 heures sera le tout premier dédié à la thématique du capital humain en Afrique et à se tenir à un tel niveau de leadership, sous le thème : «Accélérer la croissance économique de l’Afrique: Stimuler la productivité des jeunes en améliorant l’apprentissage et les compétences».

Ce dimanche 23 juillet, le Commissaire régional de Dar es Salam, Albert Chalamila a assuré que la Tanzanie est «prête à recevoir les délégués, qui auront également l’occasion de découvrir les nombreuses attractions touristiques du pays».

Parmi les personnalités attendues à cette rencontre, figurent de nombreux Chefs d’Etat et décideurs venus de plus de 30 pays africains. Il s’agit d’une «occasion sans précédent d’élever la discussion aux plus hauts échelons politiques et techniques, la finalité de ce Sommet étant de déboucher sur des engagements nationaux et des investissements urgents pour renforcer le capital humain, tout en veillant à la cohésion de l’action sur ce front», explique la Banque Mondiale qui soutient l’initiative.