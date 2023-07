Le Togo ambitionne de se doter d’un plan stratégique quinquennal dans le secteur météorologique

L’Agence nationale de la météorologie (ANAMET) du Togo s’apprête à mettre en place un plan national stratégique (PNS) pour les cinq années à venir dans le secteur de la météorologie.

L’ANAMET a organisé, dans ce cadre, du 26 au 27 juillet à Adétikopé, Préfecture d’Agoè-Nyivé, un atelier consultatif qui a réuni tous les acteurs impliqués dans l’utilisation des données météorologiques (ministères, agences, instituts, entre autres…).

Il était attendu des participants d’échanger leurs données et leur expertise et d’établir un rapport de synthèse, lequel servira de base de travail à l’ANAMET pour définir une vision sur 10 ans et un plan d’actions quinquennal ; formaliser les orientations et axes stratégiques ; élaborer les programmes et projets et déterminer un cadre de diffusion, de mise en œuvre et d’évaluation.

«Le PNS permet de comprendre et de maîtriser les dimensions stratégiques de la planification et l’adéquation de la démarche stratégique avec le contexte national», a indiqué le Secrétaire général du ministère togolais des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, Komlan Tindano, se félicitant de la modernisation des services de la météorologie, une initiative importante pour répondre aux exigences des changements climatiques dans le pays.

L’ANAMET, qui aspire à offrir aux populations de meilleurs services climatologiques et météorologiques, a appelé, à travers son directeur Issaou Latifou, à mettre à sa dispositions les moyens nécessaires pour répondre efficacement à ses obligations.

Cette Agence, qui a pour mission principale de produire et de livrer aux utilisateurs des services météorologiques et climatologiques fiables, est devenue opérationnelle au début de cette année. Elle a remplacé l’ancienne Direction générale de la météorologie nationale.